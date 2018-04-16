Samsung Galaxy J7 Duo и его характеристики

Компания Samsung выпустила смартфон с отличной камерой. Данный аппарат Samsung – первый в своем роде. Во всяком случае, для линейки Galaxy J производитель впервые использовал 2-линзовую главную камеру. Ее оптические блоки имеют разрешение 13 МП и 5 МП. Селфи-камера получила сенсор на 8 МП. Диафрагма всех объективов равна F/1.9. У камеры на передней панели есть функция Selfy Focus, предназначенная для улучшения портретных снимков. Кроме того, передняя камера участвует в распознавании владельца по лицу.Электронная схема гаджета собрана на базе однокристального чипсета семейства Exynos 7 Octa. Вероятней всего, это фирменный процессор Exynos 7885. Арсенал памяти устройства состоит из 4 ГБ «оперативки» и 32 ГБ внутренней памяти. Как на любом современном смартфоне, здесь имеется слот расширения microSD для дополнительного модуля памяти.О стоимости пока не известно.