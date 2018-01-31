В России поступил в продажу смартфон Archos Diamond Omega

В России начались продажи 4-камерного флагмана Archos Diamond Omega. Новинка получила 5,7-дюймовый экран с разрешением 2040 * 1080 пикселей. В основе гаджета ляжет восьмиядерный чип Snapdragon 835 производства Qualcomm. Объем ОЗУ составляет 8 Гб, внутренней памяти 128 Гб. Тыльная камера включает в себя 23- и 12-мегапиксельный модули, а фронтальная – два 5-мегапиксельных. Предусмотрены Bluetooth 4.1 и Wi-Fi-адаптеры, поддержки 4G LTE и NFC, АКБ на 3100 мА.ч. Приобрести Archos Diamond Omega можно за 45499 рублей.