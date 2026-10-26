Глобальную версию POCO X8s оценили в 400 долларов

Компания POCO выпустила на глобальный рынок смартфон POCO X8s, который недавно засветился в Вьетнаме по цене от 315 долларов. Международную версию оценили в 400 и 500 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон имеет в своем оснащении 6,35-дюймовый дисплей CrystalRes AMOLED с разрешением 2656:1220 точек, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 4-нанометровый процессор Snapdragon 7 Gen 4 от Qualcomm, ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенную память UFS 2.2, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800 оптического размера 1/1,55 дюйма), 50 Мп (57-мм телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 20 Мп, аккумулятор ёмкостью 6330 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, модем 5G, ультразвуковой подэкранный дактилоскоп, стереодинамики, линейный вибромотор по оси X, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.