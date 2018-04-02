Xigmatek анонсировала компьютерный корпус Aura формата Mid-Tower

Состоялся анонс эффектного ПК-корпуса Xigmatek Auraв белом и чёрном цвете формата Mid-Tower. Сообщается о установке материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Есть семь посадочных мест для карт расширения. Допускается использование двух накопителей в форм-факторе 3,5 или 2,5 дюйма и ещё два 2,5-дюймовых устройства хранения данных. Габариты модели составляют: 515 * 435 * 215 мм. Предусмотрены два порта USB 2.0, порт USB 3.0, а также гнёзда для наушников и микрофона. О стоимости новинки пока не сообщается.