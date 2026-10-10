Производительный мини-ПК AceMagic F9A появился в продаже

Компания AceMagic выпустила в китайскую продажу компактную рабочую станцию F9A, в основе которой лежит 16-ядерный 32-поточный чип AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 с максимальной частотой 5,2 ГГц, графическим адаптером Radeon 8065S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5 и нейронным ускорителем NPU производительностью 55 TOPS. Новинка также получила 192 ГБ памяти LPDDR5X-8533 (160 ГБ выделяется для графики), твердотельный накопитель вместимостью 2 ТБ, корпус из алюминиевого сплава с размерами 158,5:158,5:81,5 мм и массой 1,4 кг, два слота M.2 2280 с интерфейсом NVMe PCIe 4.0 ×4 суммарным объемом до 8 ТБ, порт USB4, разъемы DisplayPort, OCuLink и HDMI, порт USB-A, сетевой порт 2,5 Гбит/с, а также поддержку беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена ПК составляет эквивалент 7620 долларов.