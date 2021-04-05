10-дюймовый ноутбук One Mix 4 Platinum оценен в $1380

Компания One Netbook пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью One Mix 4, которая появится в продаже по цене от 1380 долларов. Новинку оснастили четырехъядерным чипом Intel Core i7-1160G7 поколения Intel Tiger Lake с тактовой частотой от 2,1 ГГц до 4,4 ГГц и графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем М.2 2280 с интерфейсом PCIe на 512 ГБ или 1 ТБ, слотом microSD, 10,1-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, 100% охватом цветовой палитры sRGB, возможностью вращения на 360 градусов, а также поддержкой управления посредством пальцев и специального пера с 2048 уровнями силы нажатия, клавиатурой с подсветкой, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, батареей ёмкостью 10000 мАч, размерами 227:157,3:11–17 мм и массой 769 г. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 Home.