HONOR анонсировала смартфон Magic 9 Super Edition на 11000 мАч

Главной особенностью смартфона стал аккумулятор ёмкостью 11000 мАч — это самый большой показатель среди всех моделей серии Magic. Также поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 50 Вт, а за производительность отвечает прошлогодний процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный оперативной памятью LPDDR5X и встроенной памятью UFS 4.1. Основная камера получила 200-мегапиксельный сенсор Samsung S5KHP5 формата 1/1,55 дюйма с объективом f/1.9 и оптической стабилизацией изображения. Её дополняют 50-мегапиксельная телефотокамера Sony LYTIA 500 с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, а также 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусировкой. Цена новинки пока что не раскрывается производителем.