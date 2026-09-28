HONOR анонсировала смартфон Magic 9 Super Edition на 11000 мАч

Сегодня компания HONOR наконец представила в Китае долгожданную серию Magic 9. Помимо стандартного Magic 9 и Magic 9 Pro Max, в линейку вошёл Magic 9 Super Edition — усиленная версия базовой модели с самым большим аккумулятором в истории серии. HONOR Magic 9 Super Edition получил огромный плоский OLED-дисплей диагональю 6,81 дюйма с разрешением 2788х1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает отображение 1,07 млрд цветов и охватывает цветовое пространство DCI-P3, глобальная пиковая яркость достигает 2000 нит, а локальная — 10000 нит. Для снижения нагрузки на глаза предусмотрены высокочастотное ШИМ-затемнение с частотой 3840 Гц и минимальная яркость всего 1 нит.

Главной особенностью смартфона стал аккумулятор ёмкостью 11000 мАч — это самый большой показатель среди всех моделей серии Magic. Также поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 50 Вт, а за производительность отвечает прошлогодний процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный оперативной памятью LPDDR5X и встроенной памятью UFS 4.1. Основная камера получила 200-мегапиксельный сенсор Samsung S5KHP5 формата 1/1,55 дюйма с объективом f/1.9 и оптической стабилизацией изображения. Её дополняют 50-мегапиксельная телефотокамера Sony LYTIA 500 с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, а также 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусировкой. Цена новинки пока что не раскрывается производителем.