Huawei Pura 80 и Pura 70 получили важное обновление

Компания Huawei запустила распространение октябрьского пакета обновлений прошивки EMUI для флагманских линеек Pura 80 и Pura 70. Апдейт сфокусирован на комплексном устранении уязвимостей в системе и повышении общей стабильности работы устройств: разработчики закрыли 2 бреши высокого и 14 среднего уровня риска в самой операционной системе, а также нейтрализовали 52 дефекта в сторонних библиотеках, девять из которых были критическими.

Для владельцев Huawei Pura 80 Pro свежая прошивка выходит под номером EMUI 15.0.0.187 и весит 363 МБ, в то время как базовый Pura 70 переходит на версию EMUI 14.2.0.248 объемом 326 МБ. Распространение апдейта идет волнообразно, поэтому точные сроки его появления зависят от региона и партии смартфона.
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