100-Гц монитор Acer QG270 оценен в 100 долларов

Компания Acer выпустила в китайскую продажу 27-дюймовый монитор QG270 H3 Shadow Knight, который оценен в 100 долларов. Новинка характеризуется 8-битной VA-панелью с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), частотой обновления изображения 100 Гц, скоростью отклика 4 мс (GtG), яркостью 250 нит, статической контрастностью 4000:1, поддержкой HDR10, 99% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологии AMD FreeSync, тонкими рамками вокруг дисплея, технологией заботы о глазах пользователя ComfyView, подставкой с возможностью регулировки угол, а также интерфейсами HDMI и VGA.

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100-Гц монитор Acer QG270 оценен в 100 долларов…
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