В России представлен портативный монитор Acer PD163Q B с двумя экранами. Его целевая аудитория — специалисты, чья работа протекает за пределами офиса. Предполагается, что новинка серьёзно изменит привычные подходы к тому, как организуется рабочее пространство в разъездах, деловых поездках и во время презентаций на выезде. В устройстве установлены две 15,6-дюймовые панели типа IPS, каждая с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей). Благодаря этому полноценную многомониторную конфигурацию можно развернуть где угодно и практически сразу.
Ключевые параметры Acer PD163Q B:
- Диагональ: 15.6”
- Матрица: IPS
- Разрешение: 1920 x 1080 + 1920 x 1080
- Конструкция: портативная, складная
- Обновление изображения: 60 Гц
- Яркость: до 250 кд/м²
- Разъёмы: 1 х HDMI 1.4, 2 x USB-C, гнездо для наушников 3,5 мм
- Встроенная акустика: 2х 2 Вт
- Крепление VESA: 75 х 75 мм
- Оснащение: регулируемая по наклону подставка, ультратонкий корпус