В России стал доступен портативный монитор Acer PD163Q B

В России представлен портативный монитор Acer PD163Q B с двумя экранами. Его целевая аудитория — специалисты, чья работа протекает за пределами офиса. Предполагается, что новинка серьёзно изменит привычные подходы к тому, как организуется рабочее пространство в разъездах, деловых поездках и во время презентаций на выезде. В устройстве установлены две 15,6-дюймовые панели типа IPS, каждая с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей). Благодаря этому полноценную многомониторную конфигурацию можно развернуть где угодно и практически сразу.

Ключевые параметры Acer PD163Q B: