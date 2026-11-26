Представлен игровой монитор AORUS ELITE FO32U24G

Компания GIGABYTE выпустила на рынок игровой монитор AORUS ELITE FO32U24G. Диагональ устройства составляет 32 дюйма, разрешение — 4K, а в основе лежит OLED-панель 4-го поколения Tandem WOLED. Благодаря режиму Dual Mode пользователь одним нажатием может менять разрешение: либо 4K при частоте обновления 240 Гц, что даёт максимальную детализацию картинки, либо FHD при 480 Гц — такой вариант обеспечивает сверхбыстрый отклик в соревновательных дисциплинах. Кроме того, монитор получил фирменные алгоритмы настройки изображения, тактические игровые функции и средства защиты OLED-панели.Панель Tandem WOLED 4-го поколения обеспечивает более высокую яркость и экономичность, при этом сохраняя свойственные OLED глубокий чёрный цвет и высокую скорость отклика. В режиме HDR пиковая яркость монитора достигает 1500 нит, охват цветового пространства DCI-P3 составляет 99,5%, а стандарт DisplayHDR™ True Black 500 полностью соблюдён. Технология GIGABYTE HyperNits устраняет типичную для OLED-мониторов проблему: при высокой пиковой яркости в HDR-режимах картинка может казаться чересчур тёмной из-за ограничений, которые накладывает средний уровень яркости кадра (APL). HyperNits гибко перестраивает кривую EOTF, за счёт чего яркость возрастает до 30%, а значимые детали в светлых зонах изображения не теряются.

Линейка AORUS ELITE пополнилась рядом тактических игровых возможностей. Функция «Tactical Crosshair» автоматически перекрашивает прицел из красного в зелёный и обратно, чтобы тот оставался заметным на меняющемся фоне. А «Tactical HUD» даёт возможность переносить ключевые области экрана в ту зону, которую выбрал пользователь, — так важная информация оказывается под рукой. В модели FO32U24G предусмотрен встроенный KVM-переключатель: с ним несколько устройств управляются одним комплектом периферии. Помимо этого, имеется разъём HDMI eARC, упрощающий подключение аудиосистем. Срок службы OLED-панели продлевает технология AI OLED Care Pro. Она отслеживает яркие участки экрана в режиме реального времени, запускает автоматическую очистку пикселей и предлагает интеллектуальные защитные функции, среди которых Adaptive Light, Auto Lock и Screen Privacy. Контролировать нагрев помогает система охлаждения Cooling Force с улучшенной конструкцией на тепловых трубках. На монитор распространяется гарантия сроком 3 года.