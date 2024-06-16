100-Гц монитор HKC V2511 оценен в 63 доллара

Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью HKC V2511, которая оценена на родном для производителя китайском рынке в эквивалент 63 долларов. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой матрицей IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 5 мс, глубиной цвета 8 бит, максимальной яркостью 250 нит, статической контрастностью 1000:1, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, подставкой с функцией подъёма, одним интерфейсом HDMI 1.4 и одним VGA, а также настенным креплением VESA 75:75 мм. Появится ли монитор в международной продаже, пока не сообщается.