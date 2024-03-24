100-Гц монитор LG 25MS500 оценен в 90 долларов

Компания LG пополнила ассортимент доступных мониторов моделью LG 25MS500, которая обойдется на дебютном китайском рынке всего в 629 юаней или около 90 долларов. Новинка характеризуется 25,5-дюймовой панелью IPS с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), частотой обновления изображения 100 Гц, контрастностью 1000:1, яркостью 250 нит, временем отклика 5 мс, 72-процентным охватом цветового пространства NTSC, двумя интерфейсами HDMI 1.4 для подключения к компьютеру, 3,5-мм гнездом для наушников, комплектной подставкой с функцией регулировки наклона и настенным креплением VESA 75:75 мм.