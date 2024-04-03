100-Гц монитор ViewSonic VA2723-2K-HD оценен в 105 долларов

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VA2723-2K-HD, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT) глубиной цвета 8 бит, 100% покрытием цветового пространства sRGB, 94% DCI-P3 и 88% Adobe RGB, поддержкой технологии AdaptiveSync, двумя портами HDMI 2.0, одним интерфейсом DisplayPort 1.2, 3,5-мм аудиогнездом, а также тонкими рамками вокруг экрана, что позволит соединить несколько панелей. ViewSonic VA2723-2K-HD уже доступен для покупки на китайском рынке по цене в 750 юаней или примерно 105 долларов.

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