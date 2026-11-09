В России стал доступен монитор Acer Nitro XV325QKV3

В России появилась новая модель игрового монитора — Acer Nitro XV325QKV3. Данное устройство оснащено плоской IPS-панелью классического типа с диагональю 31,5 дюйма. Разрешение дисплея составляет UltraHD (3840x2160), а соотношение сторон — 16:9, которое считается самым распространённым среди широкоформатных мониторов. Ключевая черта новинки — чрезвычайно высокая частота обновления: в полном разрешении она доходит до 160 Гц. Если же переключиться на FullHD, показатель вырастает до 320 Гц — этого удалось добиться за счёт технологии DFR. Корпус изделия Acer изготовлен по фирменной концепции ZeroFrame, которая подразумевает максимально тонкие рамки, обрамляющие экран.
Ключевые параметры Nitro XV325QKV3:
- Дисплей: 31,5″, IPS, UltraHD (3840x2160), пропорции 16:9
- Обновление кадров: до 160 Гц в UltraHD / до 320 Гц в FullHD (DFR)
- Отклик: 1 мс (GTG), в минимуме — 0,5 мс
- Светимость: 600 кд/м² (в пике — 1000 кд/м²)
- Палитра: охват Adobe RGB на уровне 99%
- Функции: DFR, AMD FreeSync Premium, Delta E<2, а также HDR1000
- Дополнительно: крепёж VESA 100×100 мм, встроенная аудиосистема, порт 3,5 мм для наушников.