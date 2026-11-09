В России стал доступен монитор Acer Nitro XV325QKV3

В России появилась новая модель игрового монитора — Acer Nitro XV325QKV3. Данное устройство оснащено плоской IPS-панелью классического типа с диагональю 31,5 дюйма. Разрешение дисплея составляет UltraHD (3840x2160), а соотношение сторон — 16:9, которое считается самым распространённым среди широкоформатных мониторов. Ключевая черта новинки — чрезвычайно высокая частота обновления: в полном разрешении она доходит до 160 Гц. Если же переключиться на FullHD, показатель вырастает до 320 Гц — этого удалось добиться за счёт технологии DFR. Корпус изделия Acer изготовлен по фирменной концепции ZeroFrame, которая подразумевает максимально тонкие рамки, обрамляющие экран.

Ключевые параметры Nitro XV325QKV3: