Мониторы Dell скоро подорожают на 5%

По данным источника, производственные затраты начали расти ещё в июле, однако тогда Dell решила взять дополнительные расходы на себя, не перекладывая их на покупателей. Теперь компания, вероятно, впервые намерена компенсировать возросшие издержки за счёт повышения цен. Источник также допускает дальнейший пересмотр стоимости продукции, если расходы продолжат увеличиваться. В публикации не называется конкретная причина подорожания, однако в начале октября аналитическая компания TrendForce сообщила о существенном росте затрат на компоненты для производства мониторов. Из-за этого производителям панелей для мониторов становится всё сложнее снижать цены, даже несмотря на ослабление спроса. Впрочем, это довольно ожидаемая ситуация на самом деле — сейчас вся электроника дорожает от месяца к месяцу.