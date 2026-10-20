Мониторы Dell скоро подорожают на 5%

Подразделение Dell, отвечающее за мониторы, по данным инсайдеров разослало внутреннее уведомление о повышении цен на свою продукцию крупным партнёрам — новые цены должны вступить в силу уже в октябре. По данным издания IT Home, стоимость большинства затронутых моделей вырастет примерно на 3–5%. Повышение коснётся мониторов среднего и высокого ценовых сегментов, а некоторые дорогие модели могут подорожать ещё сильнее. При этом бюджетные устройства, согласно утечке, пока не затронуты изменениями, да и сама Dell официально не подтвердила эту информацию, а конкретные модели и регионы, в которых ожидается повышение цен, пока не раскрываются.

По данным источника, производственные затраты начали расти ещё в июле, однако тогда Dell решила взять дополнительные расходы на себя, не перекладывая их на покупателей. Теперь компания, вероятно, впервые намерена компенсировать возросшие издержки за счёт повышения цен. Источник также допускает дальнейший пересмотр стоимости продукции, если расходы продолжат увеличиваться. В публикации не называется конкретная причина подорожания, однако в начале октября аналитическая компания TrendForce сообщила о существенном росте затрат на компоненты для производства мониторов. Из-за этого производителям панелей для мониторов становится всё сложнее снижать цены, даже несмотря на ослабление спроса. Впрочем, это довольно ожидаемая ситуация на самом деле — сейчас вся электроника дорожает от месяца к месяцу.