100-дюймовый телевизор Haier M96 оценили в $4530

Компания Haier пополнила ассортимент телевизоров сериями M92 и M96, в которые вошли модели с диагональю 65 и 75 дюймов, а также 85 и 100 дюймов соответственно. Новинки характеризуются панелями с технологией QD-Mini LED с глубоким чёрным цветом и точной регулировкой яркости, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой HDR10+ Adaptive и Dolby Vision IQ, звуковой системой формата 2.1 у младших моделей, 6.2.2 с сабвуфером, поддержкой Dolby Atmos и технологии Total Sonics у старших, поддержкой VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium Pro, портами HDMI 2.1, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, процессором AI Ultra Sense, предустановленной операционной системой Google TV и поддержкой голосового управления Google Assistant. Серия Haier M92 оценена на дебютном индийском рынке от 1200 долларов, а 100-дюймовый Haier M96 обойдется в эквивалент 4530 долларов.