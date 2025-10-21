Представлен телевизор HUAWEI Vision Smart Screen 5 SE Premium Edition

Компания HUAWEI пополнила ассортимент телевизоров серией Vision Smart Screen 5 SE Premium Edition, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются панелями с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц в игроком режиме, фирменной однокристальной системой Honghu 868, фирменной технологией улучшения изображения Picture Quality Engine, акустикой с двумя 20-Вт широкополосными динамиками в младших моделях и двумя дополнительными высокочастотными динамиками в старшей, а также предустановленной операционной системой Huawei HarmonyOS 4.3. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 310, 395 и 560 долларов соответственно.