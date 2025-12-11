Лазерный телевизор Hisense L9Q выходит в России

Компания Hisense объявила о скором выходе на российский рынок флагманского лазерного телевизора Hisense L9Q, который подходит для ALR-экранов с диагональю 100, 110, 120, 139 и 150 дюймов. Новинка характеризуется проекцией изображения от 80 до 200 дюймов, разрешением 4K, лазерным источником света TriChroma от Hisense, коэффициентом проекции 0,18, дистанцией 13,7 см для проекции картинки диагональю 100 дюймов, 110% охватом цветового пространства BT.2020, яркостью 5000 люмен, контрастностью 5000:1, 116-Вт звуковой системой формата 6.2.2 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual X, подсветкой Star Orbit Ambient Lighting, операционной системой Google TV и портом HDMI 2.1. Цена телевизора пока не раскрывается.