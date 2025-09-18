Лазерный проектор Epson Lifestudio Grand EH-LS670 оценили в 2300 евро

Компания Epson объявила о выпуске ультракороткофокусного лазерного проектора Lifestudio Grand EH-LS670, который может похвастаться лазерным источником света (3LCD) с пиковой яркостью 3600 лм. Новинка также характеризуется разрешением 4K, встроенной 20-Вт звуковой системой 2.1 Sound By Bose, проекцией картинки диагональю до 120 дюймов, динамической контрастностью 5000000:1 (в режиме HDR10), автоматической настройкой изображения, предустановленной ОС Google TV, тремя интерфейсами HDMI (один eARC), адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, а также игровым режимом с задержкой 20 мс. Проектор уже появился в европейской продаже по цене в 2300 евро.

