Представлен 136-дюймовый телевизор LG MAGNIT Active Micro LED

Компания LG Electronics пополнила ассортимент телевизоров топовой моделью MAGNIT Active Micro LED, которая основана на технологии Active Matrix для сверхточного управления каждым пикселем. Новинку оснастили 136-дюймовой панелью Micro LED с разрешением 3840:2160 точек, контрастностью 1 000 000:1, кадровой частотой 144 Гц, технологией обработки поверхности для более глубокого чёрного цвета, поддержкой Dolby Vision, сертификацией Color Consistency Wide Viewing от TÜV Rheinland, 100-Вт акустической системой формата 4.2 с поддержкой технологии передачи звука без потерь eARC, фирменным процессором α9 AI шестого поколения и предустановленной операционной системой webOS. Телевизор появится в продаже 21 октября на домашнем корейском рынке, но цена пока не сообщается.