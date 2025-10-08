Телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 оценили в 65 тысяч рублей

В российскую продажу поступили телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026, сообщает дистрибьютор diHouse. Напомним, что серия состоит из моделей диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Телевизоры характеризуются панелями с технологией QD-Mini LED, разрешением 4K UHD, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, режимом Filmmaker Mode, кадровой частотой 144 Гц с разгоном до 288 Гц, фирменным процессором Visual Engine Pro, 15-Вт акустикой с двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и поддержкой Harman AudioEFX в старших моделях, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и предустановленной операционной системой Google TV. Рекомендованная цена телевизоров составляет 65 тысяч рублей за 55-дюймовую модель.