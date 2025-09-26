100-дюймовый телевизор Hisense E7Q оценили в 2665 долларов

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией E7Q, которая включает модели диагональю 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинки характеризуются экранами U+ Mini LED с разрешением 4K, кадровой частотой от 170 Гц до 330 Гц, 4224 зонами локальной подсветки в старшей модели, пиковой яркостью до 7000 нит, поддержкой XDR Pro, сертификацией Pantone Color и Dolby Vision, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3, платформой обработки изображения Xinxin AI H6, антибликовым покрытием Obsidian Screen Pro, 165-Вт акустической системой 2.1.2 Devialet с 3,4-литровым сабвуфером, четырьмя портами HDMI 2.1, однокристальной системой MediaTek MT9655, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Телевизоры уже можно предзаказать на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 1120, 1400, 1680 и 2665 долларов соответственно.