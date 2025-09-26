100-дюймовый телевизор Hisense E7Q оценили в 2665 долларов

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией E7Q, которая включает модели диагональю 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинки характеризуются экранами U+ Mini LED с разрешением 4K, кадровой частотой от 170 Гц до 330 Гц, 4224 зонами локальной подсветки в старшей модели, пиковой яркостью до 7000 нит, поддержкой XDR Pro, сертификацией Pantone Color и Dolby Vision, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3, платформой обработки изображения Xinxin AI H6, антибликовым покрытием Obsidian Screen Pro, 165-Вт акустической системой 2.1.2 Devialet с 3,4-литровым сабвуфером, четырьмя портами HDMI 2.1, однокристальной системой MediaTek MT9655, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Телевизоры уже можно предзаказать на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 1120, 1400, 1680 и 2665 долларов соответственно.

Hisense выпустила в продажу телевизор за 30 тысяч долларов…
После вчерашнего анонса первого в мире Micro RGB-телевизора от Samsung компания Hisense наконец раскрыла …
Телевизор Kodak Matrix QLED TV 2025 Edition оценили в $215…
Компания Kodak выпустила на индийский рынок телевизоры серии Matrix QLED TV 2025 Edition, в которую вошли…
Глобальную версию Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 оценили в 70…
Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок телевизоров серию TV S Pro Mini LED 2026, в которую вошли …
Телевизор Xiaomi TV S Pro 98 Mini LED 2026 оценили в $2250 д…
Компания Xiaomi объявила о выпуске телевизора Xiaomi TV S Pro 98 Mini LED 2026, который получил 98-дюймов…
ТВ-приставка Xiaomi TV Box S 3rd Gen вышла в Европе…
Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок телевизионную приставку TV Box S (3rd Gen), работающую под…
Яндекс представил новые AI-телевизоры: флагман с MiniLED и б…
Яндекс расширил модельный ряд AI-телевизоров на платформе YaOS X сразу двумя новинками — премиальной ТВ С…
100-дюймовый телевизор Haier M96 оценили в $4530…
Компания Haier пополнила ассортимент телевизоров сериями M92 и M96, в которые вошли модели с диагональю …
Представлены телевизоры AKAI PowerView…
Компания AKAI пополнила ассортимент телевизоров серией PowerView, в которую вошли модели с диагональю 32,…
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor