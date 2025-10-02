Представлен проектор BenQ TK705STi на Google TV

Компания BenQ пополнила ассортимент домашних проекторов моделью BenQ TK705i и BenQ TK705Sti, каждый из которых может похвастаться проекцией изображения диагональю до 150 дюймов. Новинки также характеризуется разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), пиковой яркостью 3000 ANSI люмен, 98-процентным покрытием цветового пространства Rec.709, поддержкой HDR, системой калибровки Smart Image Adaptation для обхода препятствий и автоматического выравнивания картинки, портом HDMI 2.1 с режимом низкой задержки ALLM, интерфейсом USB-C с 30-Вт зарядкой, двумя 8-Вт динамиками, режимами Auto Cinema, HDR10+ и Bright, а также предустановленной ОС Google TV на Android 15. BenQ TK705i отличается наличием 1,3-кратного оптического масштабирования, TK705STi – короткофокусным объективом. Проекторы оценены в 1400 и 1600 евро соответственно.