Представлен проектор BenQ TK705STi на Google TV

Компания BenQ пополнила ассортимент домашних проекторов моделью BenQ TK705i и BenQ TK705Sti, каждый из которых может похвастаться проекцией изображения диагональю до 150 дюймов. Новинки также характеризуется разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), пиковой яркостью 3000 ANSI люмен, 98-процентным покрытием цветового пространства Rec.709, поддержкой HDR, системой калибровки Smart Image Adaptation для обхода препятствий и автоматического выравнивания картинки, портом HDMI 2.1 с режимом низкой задержки ALLM, интерфейсом USB-C с 30-Вт зарядкой, двумя 8-Вт динамиками, режимами Auto Cinema, HDR10+ и Bright, а также предустановленной ОС Google TV на Android 15. BenQ TK705i отличается наличием 1,3-кратного оптического масштабирования, TK705STi – короткофокусным объективом. Проекторы оценены в 1400 и 1600 евро соответственно.

Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
