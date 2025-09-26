98-дюймовый телевизор Huawei Mate TV Pro оценен в $4345

Компания HUAWEI выпустила на китайский рынок телевизоры серий Mate TV и Mate TV Pro. Первая представлена в размерах 65, 75, 85 и 98 дюймов по диагонали, а вторая – 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются корпусом толщиной 36,9 мм и минимальной рамкой 0,8 мм, флагманским процессором, предустановленной операционной системой HarmonyOS 5 с функциями ИИ, среди которых распознавание лиц, независимым чипом для обработки изображения Honghu Vivid, светодиодной матрицей Super Mini LED Black Diamond, поликристаллической квантовой плёнкой, технологией Black Diamond Panoramic Color LCD для угла обзора 178°, 1000 участков локальной подсветки, пиковой яркостью 4000 нит в старших моделях, а также поддержкой стандартов Huawei HDR Vivid и Audio Vivid. Телевизоры оценены в эквивалент 1260, 1680, 2240 и 3505 долларов, а также 2100, 3085 и 4345 долларов соответственно.