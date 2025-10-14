116-дюймовый Hisense 116UXQ выходит в России

Компания Hisense объявила о скором выпуске на российский рынок телевизора 116UXQ, цена которого пока не объявлена. Новинка характеризуется 116-дюймовой 4K-панелью MiniLED с отдельными цветовыми компонентами RGB, каждый из которых настраивается тысячах зонах локального затемнения, кадровой частотой до 165 Гц в игровом режиме Game Ultra, 95% покрытием цветовой палитры BT.2020, пиковой яркостью 8000 нит, системой Total Ambient Adaptive для автоматической регулировки яркости и контрастности в зависимости от освещения, фирменной антибликовой защитой Anti-Reflection PRO, платформой Hi-View AI Engine X c использованием искусственного интеллекта, фирменной ОС VIDAA U9, акустикой 6.2.2 CineStage X Surround, а также поддержкой WiSA SoundSend и eARC для избавления от лишних проводов.

