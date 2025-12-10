Представлен 136-дюймовый экран LG MAGNIT Active Micro LED

Компания LG объявила о выходе дисплея LG MAGNIT Active Micro LED на базе технологии Active Matrix, который предназначен для использования в составе домашнего кинотеатра. Новинка характеризуется четырьмя 68-дюймовыми модулями для создания 136-дюймового экрана, разрешением 4K Ultra HD, контрастностью 1000000:1, самоизлучающей Micro LED-панелью, где каждый пиксель генерирует собственный свет, фирменным процессором α9 шестого поколения с функциями ИИ, кадровой частотой до 144 Гц, технологией Dolby Vision, сертификатом Color Consistency Wide Viewing от TÜV Rheinland для подтверждения цветопередачи и широких углов обзора, фирменным графическим интерфейсом webOS, поддержкой AirPlay 2 и Miracast, а также акустической системой формата 4.2 суммарно мощностью 100 Вт. Цена и дата начала продаж дисплея пока не раскрываются.

150-дюймовый телевизор Hisense Discovery X1 Ultra оценили в …
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров флагманской серией Discovery X1 Ultra, в которую вошли…
85-дюймовый телевизор Redmi TV X 2026 оценили в $670…
Компания Xiaomi объявила о выпуске на домашний китайский рынок телевизора Redmi TV X 2026, который получи…
Телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 оценили в 65 тысяч р…
В российскую продажу поступили телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026, сообщает дистрибьют…
Проектор TecSox Aura оценили в 80 долларов …
Компания TecSox пополнила ассортимент проекторов компактной и доступной моделью Aura. Новинка характеризу…
Телевизор Sharp Aquos MiniLED JP7000 оценили в 700 евро …
Компания Sharp пополнила ассортимент телевизоров серией Aquos MiniLED JP7000, в которую вошли модели с ди…
Представлен лазерный ультракороткофокусный проектор JMGO O3…
Компания JMGO пополнила ассортимент лазерных ультракороткофокусных проекторов моделью JMGO O3, в основе к…
65-дюймовый телевизор Philips 7875 Series Ambilight TV оцени…
Компания Philips пополнила ассортимент телевизоров серией 7875 Series Ambilight TV, в которую вошли модел…
Телевизор Xiaomi TV A Pro 32 2026 оценен в $150…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных телевизоров моделью TV A Pro 32 2026, которая получила 32…
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor