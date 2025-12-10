Представлен 136-дюймовый экран LG MAGNIT Active Micro LED

Компания LG объявила о выходе дисплея LG MAGNIT Active Micro LED на базе технологии Active Matrix, который предназначен для использования в составе домашнего кинотеатра. Новинка характеризуется четырьмя 68-дюймовыми модулями для создания 136-дюймового экрана, разрешением 4K Ultra HD, контрастностью 1000000:1, самоизлучающей Micro LED-панелью, где каждый пиксель генерирует собственный свет, фирменным процессором α9 шестого поколения с функциями ИИ, кадровой частотой до 144 Гц, технологией Dolby Vision, сертификатом Color Consistency Wide Viewing от TÜV Rheinland для подтверждения цветопередачи и широких углов обзора, фирменным графическим интерфейсом webOS, поддержкой AirPlay 2 и Miracast, а также акустической системой формата 4.2 суммарно мощностью 100 Вт. Цена и дата начала продаж дисплея пока не раскрываются.