Представлены телевизоры Redmi TV X 2026

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Redmi TV X 2026, в которую вошли модели с диагональю 85 и 95 дюймов. Новинки характеризуются панелями Mini LED с разрешением 4K и 880 зонами локального затемнения. Новинки также характеризуются пиковой яркостью 1300 нит, динамической контрастностью 1200000:1, кадровой частотой 144 Гц или 288 Гц с разрешением 2560:1440 точек в игровом режиме, умным датчиком освещённости для автоматической регулировки яркости и баланса белого, системой защиты зрения Xiaomi Qingshan Eye Protection со сверхвысокой частотой затемнения 20 кГц и устранением эффекта мерцания, 4-ядерной платформой MediaTek MT9655 с графическим ускорителем Mali-G52 MC1, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной фирменной ОС HyperOS 3, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, тремя интерфейсами HDMI (два HDMI 2.1) и двумя портами USB 3.0. Телевизоры оценены на китайском рынке в эквивалент 675 и 1065 долларов соответственно.