Глобальную версию Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 оценили в 700 евро

Телевизоры характеризуется матрицами QD-Mini LED LED с разрешением 4K, поддержкой HDR10+, Dolby Vision, HLG и режима Filmmaker, пиковой яркостью до 1700 нит, кадровой частотой до 144 Гц, технологией MEMC, двумя 15-Вт стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Harman AudioEFX, предустановленной операционной системой Google TV, четырехъядерной платформой Cortex-A73 и графическим адаптером Mali-G52 MC1, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также портами HDMI 2.1 с VRR, ALLM и eARC.