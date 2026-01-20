100-дюймовый телевизор Hisense E8S RGB-Mini LED оценили в $3590

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией E8S RGB-Mini LED, которая состоит из моделей с диагональю 75, 85 и 100 дюймов. Новинки характеризуются фирменной подсветкой RGB-Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 180 Гц, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, 9360 зонами подсветки в топовой модели, процессором обработки изображения Hisense AI Image Quality Chip H7 на открытой архитектуре RISC-V, 270-Вт акустикой формата 4.2.2 от Devialet с десятью динамиками, корпусом толщиной 44 мм, абсолютно плоской тыльной панелью, четырьмя портами HDMI 2.1 и операционной системой с прямым доступом к сетевым накопителям (NAS). Телевизоры оценены в эквивалент 1865, 2580 и 3590 долларов соответственно.