100-дюймовый телевизор Hisense E8S RGB-Mini LED оценили в $3590

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией E8S RGB-Mini LED, которая состоит из моделей с диагональю 75, 85 и 100 дюймов. Новинки характеризуются фирменной подсветкой RGB-Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 180 Гц, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, 9360 зонами подсветки в топовой модели, процессором обработки изображения Hisense AI Image Quality Chip H7 на открытой архитектуре RISC-V, 270-Вт акустикой формата 4.2.2 от Devialet с десятью динамиками, корпусом толщиной 44 мм, абсолютно плоской тыльной панелью, четырьмя портами HDMI 2.1 и операционной системой с прямым доступом к сетевым накопителям (NAS). Телевизоры оценены в эквивалент 1865, 2580 и 3590 долларов соответственно.

Представлен проектор Redmi Projector 4 Pro…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент домашних проекторов моделью Redmi Projector 4 Pro, которая может по…
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED …
65 дюймов – это оптимальный размер для современного телевизора. В гостиной обычной квартиры или частного …
Проектор Redmi Projector 4 оценили в 140 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных домашних проекторов моделью Redmi Projector 4, которая по…
Проектор Honor Choice Firefly AI Projector Air оценен в $85…
Компания Honor пополнила ассортимент проекторов очень компактной моделью Choice Firefly AI Projector Air,…
Представлен 100-дюймовый телевизор Acerpure Nitro Z Series…
Бренд Acerpure пополнил ассортимент телевизоров серии Nitro Z моделью диагональю 100 дюймов, которая осно…
Лазерный телевизор Hisense L9Q выходит в России…
Компания Hisense объявила о скором выходе на российский рынок флагманского лазерного телевизора Hisense L…
Представлен компактный проектор BenQ LU895UST…
Компания BenQ пополнила ассортимент профессиональных ультракороткофокусных лазерных проекторов моделью LU…
Представлены телевизоры Redmi TV X 2026…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Redmi TV X 2026, в которую вошли модели с диагон…
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor