Представлен лазерный ультракороткофокусный проектор JMGO O3

Компания JMGO пополнила ассортимент лазерных ультракороткофокусных проекторов моделью JMGO O3, в основе которой лежит трёхцветный лазерный источник света с яркостью 1400 ISO люмен. Новинка характеризуется разрешением Full HD, проекционным соотношением 0,18, проекцией картинки диагональю 100 дюймов с дистанции 22 см, контрастностью 10000:1, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, точностью цветопередачи ΔE < 1, автофокусировкой, автовыравниванием, автокоррекцией трапецеидальных искажений, интерфейсами HDMI 2.1 (один с eARC), портами USB 2.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, двумя 10-Вт симметричными динамиками с поддержкой Dolby Audio и DTS, 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также корпусом массой 2,4 кг и размерами 250:219:107 мм. Цена проектора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 535 долларов.