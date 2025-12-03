75-дюймовый телевизор Redmi TV X 2026 оценен в 535 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией Redmi TV X 2026, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются подсветкой Mini LED с 308, 384 и 512 зонами подсветки, разрешением 4K, пиковой яркостью 1200 нит, 94% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, кадровой частотой 144 Гц и до 288 Гц в игровом режиме, поддержкой фирменной технологии защиты зрения Green Mountain, 4-ядерным процессором A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивкой HyperOS 3, двумя портами HDMI 2.1 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 355, 435 и 535 долларов.