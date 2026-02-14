Представлены телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2026

Компания Xiaomi объявила о скором выходе на международный рынок телевизоров серии TV S Mini LED 2026, в которую вошли модели с диагоналями 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицами с технологией QD-Mini LED, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), пиковой яркостью 1200 нит, 94% покрытием цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой от 60 Гц до 120 Гц в игровом режиме для моделей на 55, 65 и 75 дюймов и до 144 Гц в моделях на 85 и 98 дюймов, от 308 до 880 зон локального затемнения, поддержкой HDR10+, HLG и режима Filmmaker в младших версиях, а также Dolby Vision в двух старших, от 2 до 3 ГБ оперативной памяти, предустановленной ОС Google TV, двумя 15-Вт стереодинамиками и двойной подставкой. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

