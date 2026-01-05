Представлен телевизор LG OLED evo W6

Компания LG объявила о выпуске флагманского телевизора LG OLED evo W6, который получил технологию True Wireless Wallpaper. Благодаря толщине в 9 мм, новинка вписывается в любой интерьер. Телевизор также характеризуется OLED-панелью с разрешением 4K, кадровой частотой до 165 Гц, поддержкой технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, временем отклика 0,1 мс, автоматическим режимом низкой задержки ALLM, отдельным блоком Zero Connect Box со всеми интерфейсами, технологией Hyper Radiant Color Technology 2 для более глубокого чёрного цвета, цветопередачи и яркости, сертификацией Reflection Free Premium от Intertek, новым процессором α (Alpha) 11 AI Processor Gen3 с нейронным чипом (NPU) и платформой LG Gallery+ с отображением 4500 картин. Остальные подробности, как и цена, будут объявлены в рамках предстоящей выставки CES 2026.