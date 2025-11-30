98-дюймовый телевизор TCL A400 Pro QD-Mini LED оценили в $2825

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией A400 Pro QD-Mini LED, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов соответственно. Новинка характеризуется матрицами с технологией подсветки QD-Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц или 288 Гц в игровом режиме, 157% покрытием цветовой палитры BT.709, точностью цветопередачи с ΔE < 0,99, поддержки VRR и ALLM, технологией AMD FreeSync Premium Pro, матовым антибликовым покрытием, автоматической регулировкой яркости в зависимости от уровня освещённости в комнате, акустической системой Onkyo с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.0 и USB 2.0, а также ультратонким настенным креплением. Цена телевизора в Китае составляет эквивалент 1130, 1555, 1835 и 2825 долларов соответственно.