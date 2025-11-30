98-дюймовый телевизор TCL A400 Pro QD-Mini LED оценили в $2825

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией A400 Pro QD-Mini LED, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов соответственно. Новинка характеризуется матрицами с технологией подсветки QD-Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц или 288 Гц в игровом режиме, 157% покрытием цветовой палитры BT.709, точностью цветопередачи с ΔE < 0,99, поддержки VRR и ALLM, технологией AMD FreeSync Premium Pro, матовым антибликовым покрытием, автоматической регулировкой яркости в зависимости от уровня освещённости в комнате, акустической системой Onkyo с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.0 и USB 2.0, а также ультратонким настенным креплением. Цена телевизора в Китае составляет эквивалент 1130, 1555, 1835 и 2825 долларов соответственно.

Представлен QLED-телевизор Black+Decker Supreme…
Компания Black+Decker объявила о выпуске серии телевизоров Supreme, в которую вошли модели с диагональю 4…
100-дюймовый телевизор Haier M96 оценили в $4530…
Компания Haier пополнила ассортимент телевизоров сериями M92 и M96, в которые вошли модели с диагональю …
85-дюймовый телевизор TCL T7 оценили в $1400…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией T7, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 …
Представлен флагманский RGB-Mini LED телевизор Hisense E8S P…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров флагманской моделью E8S Pro, которая получила матрицу …
Samsung показала свою замену Dolby Vision 2…
Во время пресс-тура на прошлой неделе компания Samsung официально показала специальную демонстрацию новой…
Представлены телевизоры AKAI PowerView…
Компания AKAI пополнила ассортимент телевизоров серией PowerView, в которую вошли модели с диагональю 32,…
Представлен 98-дюймовый телевизор TCL QM9K QD-Mini LED 4K…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией QM9K QD-Mini LED 4K, в которую вошли модели с диаго…
98-дюймовый телевизор TCL A400 Pro QD-Mini LED оценили в $28…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией A400 Pro QD-Mini LED, в которую вошли модели с диаг…
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor