100-дюймовый телевизор TCL Thunderbird 100MAX оценен в $1520

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров огромной моделью Thunderbird 100MAX 2024, которая основана на 100-дюймовой панели с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, 540 участками подсветки, максимальной яркостью 1200 кд/кв.м., динамической контрастностью 12000000:1, 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, 50-Вт акустической системой с тремя динамиками, четырехъядерной платформой MediaTek MT9653 с тактовой частотой до 1,3 ГГц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя HDMI 2.0, а также портами USB-A 3.0 и USB-A 2.0. Цена телевизора на домашнем для производителя китайском рынке составляет 1520 долларов.

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