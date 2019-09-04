11,6-дюймовые Acer Chromebook Spin 311 и Acer Chromebook 311 на IFA 2019

11,6-дюймовые Acer Chromebook Spin 311 и Acer Chromebook 311 обеспечивают до 10 часов автономной работы от батареи и возможность мгновенного выхода в сеть для работы и развлечений. Модель Acer Chromebook Spin 311 оснащена сенсорным экраном формата HD, разворачиваемым на 360 градусов. Устройство может работать в четырёх различных режимах: как ноутбук, планшет, интерактивный дисплей для презентаций или панель для рисования.

Acer Chromebook 311 имеет тот же компактный размер, что и его аналог-трансформер, но выполнен в традиционном форм-факторе ноутбука.Acer Chromebook Spin 311 появится в Европе в октябре 2019 года по цене от 329 евро.Acer Chromebook 311 появится в Европе в октябре 2019 года по цене от 249 евро.