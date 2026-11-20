Samsung готовит фирменный Googlebook

Изначально отсутствие бренда Samsung среди аппаратных партнёров Google при анонсе новой линейки ноутбуков Googlebook на базе операционной системы Googlebook OS, основанной на Android, вызвало вопросы. Однако вскоре в базе Geekbench обнаружили ноутбук Samsung Googlebook, что указывало на разработку собственного устройства компанией. Теперь благодаря исследованию исходного кода бета-версии One UI 9.5 стали известны некоторые подробности следующего проекта Samsung в области ноутбуков. Будущие устройства имеют кодовое название Origin и будут выпускаться в двух вариантах с диагональю экранов 14 и 16 дюймов — на это указывают обнаруженные в коде обозначения origin14wifi и origin16wifi. Samsung использует пометку wifi в кодовых названиях устройств, не поддерживающих сотовую связь. Следовательно, ноутбуки Origin, вероятно, смогут подключаться к интернету только через Wi-Fi.

Примечательно, что в исходном коде One UI 9.5 нет упоминаний Googlebook или GooglebookOS. Это может означать, что Samsung планирует использовать собственное название для устройств и операционной системы, при этом уже известно, что поверх ОС будет работать фирменная оболочка One UI. Дополнительные фрагменты кода указывают на наличие специальных возможностей для корпоративных пользователей. Среди них упоминаются инструменты администрирования, рабочие профили и поддержка нескольких пользователей. Все остальные детали пока что под вопросом.