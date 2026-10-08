Ноутбук WIKO Hi MateBook D 14 Ryzen Edition оценен в 865 долларов

Компания WIKO пополнила ассортимент ноутбуков моделью Hi MateBook D 14 AMD Ryzen Edition, которая базируется на 8-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 H255 с тактовой частотой до 4,9 ГГц и встроенным графическим адаптером Radeon 780M. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и максимальной яркостью 300 нит, металлическим корпусом unibody, массой 1,39 кг и толщиной 15,9 мм, полнофункциональным разъемом USB-C, портами USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, интерфейсом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом, батареей ёмкостью 56 Втч с автономностью до 17,5 часа воспроизведения видео и комплектным 65-Вт зарядным устройством. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 865 долларов.

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