Не на всех Googlebook работают Android-приложения

Компания Google признала, что некоторые Android-приложения могут работать с проблемами на ноутбуках Googlebook с процессорами Intel — это заявление появилось буквально в день начала продаж новых устройств. До этого Google подчёркивала, что ноутбуки Googlebook на базе Android предоставляют владельцам доступ ко всей библиотеке приложений в Play Store, а также поддерживают различные функции взаимодействия со смартфонами и планшетами Android. Однако теперь компания сообщила, что наличие приложения в магазине не гарантирует его одинаково стабильную работу на всех моделях Googlebook.

По словам Google, подавляющее большинство Android-приложений без проблем работает как на Googlebook с процессорами Intel, так и на моделях с процессорами Qualcomm. Однако многие приложения изначально разрабатывались для процессоров с архитектурой Arm, поэтому некоторым сложным приложениям и играм может потребоваться дополнительная оптимизация со стороны разработчиков для полноценной работы на устройствах с процессорами Intel. Google заявляет, что совместно с разработчиками приложений, Intel и Qualcomm продолжает оптимизировать производительность и расширять совместимость всей линейки. При этом Google не уточнила, сколько именно приложений могут столкнуться с проблемами производительности, и не назвала конкретные программы или игры, которые могут работать хуже. Но для многих покупателей это, конечно, плохая новость — особенно для фанатов Intel.
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