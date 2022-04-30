11 мая состоится презентация смартфона Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia проведет глобальную презентацию нового флагманского смартфона Sony Xperia 11 мая прошедшего очередную сертификацию. Согласно утечкам, устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт. Однако этот флагманский смартфон не будет поставляться с зарядным устройством в комплекте.

Sony Xperia 1 IV получит новый двойной телеобъектив, 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K. Экран, скорее всего, будет иметь защиту Gorilla Glass Victus и поддержку HDR. Ожидается, что телефон будет иметь класс защиты IP68. Смартфон набрал 1204 балла в одиночном режиме и 3352 балла в многопользовательском режиме Geekbench. Бенчмарк подтвердил, что флагман будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти. Очевидно, что модель будет дороже своего предшественника на 20%.