11 мая состоится презентация смартфона Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 1 IV получит новый двойной телеобъектив, 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K. Экран, скорее всего, будет иметь защиту Gorilla Glass Victus и поддержку HDR. Ожидается, что телефон будет иметь класс защиты IP68. Смартфон набрал 1204 балла в одиночном режиме и 3352 балла в многопользовательском режиме Geekbench. Бенчмарк подтвердил, что флагман будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти. Очевидно, что модель будет дороже своего предшественника на 20%.