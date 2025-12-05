Телевизор Xiaomi TV A Pro 32 2026 оценен в $150

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных телевизоров моделью TV A Pro 32 2026, которая получила 32-дюймовую QLED-матрицу с разрешением 1366:768 пикселей (формат HD). Новинка также характеризуется 90% покрытием цветового пространства DCI-P3, отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, углом обзора 178 градусов, поддержкой технологии DC-dimming нового поколения, технологией защиты зрения через снижение уровня синего света, поддержкой HDR10 и HLG, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, DTS-X и DTS-Virtual, предустановленной операционной системой Google TV, 4-ядерным процессором Cortex-A53 и графическим ускорителем Mali-G31 MP2, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, адаптером двухдиапазонного Wi-Fi 2.4/5 ГГц, двумя интерфейсами HDMI и одним портом USB 2.0. Цена телевизора на дебютном малазийском рынке составляет эквивалент 150 долларов.

Телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 оценили в 65 тысяч р…
В российскую продажу поступили телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026, сообщает дистрибьют…
Представлены Mini-LED телевизоры Dreame V3000 Aura…
Компания Dreame пополнила ассортимент Mini-LED-телевизоров серией V3000 Aura, в которую вошли модели с ди…
Телевизор Kodak Matrix QLED TV 2025 Edition оценили в $215…
Компания Kodak выпустила на индийский рынок телевизоры серии Matrix QLED TV 2025 Edition, в которую вошли…
98-дюймовый телевизор Redmi TV X 2026 появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу представленный недавно 98-дюймовый телевизор Redmi TV X 202…
Google интегрирует Gemini в умные телевизоры…
После того, как Google на прошлой неделе убрала подписку на Gemini в Chrome и добавила новые функции в бр…
Представлен 100-дюймовый телевизор Acerpure Nitro Z Series…
Бренд Acerpure пополнил ассортимент телевизоров серии Nitro Z моделью диагональю 100 дюймов, которая осно…
Телевизор Huawei Vision Smart Screen 5 Pro оценен в 915 долл…
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу телевизоры серии Vision Smart Screen 5 Pro, в которую вошли…
Телевизор TCL Q10M Ultra оценили в 14 тысяч долларов…
Компания TCL представила серию RGB Mini LED-телевизоров Q10M Ultra, в которую вошли модели с диагональю 8…
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor