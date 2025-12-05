Телевизор Xiaomi TV A Pro 32 2026 оценен в $150

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных телевизоров моделью TV A Pro 32 2026, которая получила 32-дюймовую QLED-матрицу с разрешением 1366:768 пикселей (формат HD). Новинка также характеризуется 90% покрытием цветового пространства DCI-P3, отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, углом обзора 178 градусов, поддержкой технологии DC-dimming нового поколения, технологией защиты зрения через снижение уровня синего света, поддержкой HDR10 и HLG, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, DTS-X и DTS-Virtual, предустановленной операционной системой Google TV, 4-ядерным процессором Cortex-A53 и графическим ускорителем Mali-G31 MP2, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, адаптером двухдиапазонного Wi-Fi 2.4/5 ГГц, двумя интерфейсами HDMI и одним портом USB 2.0. Цена телевизора на дебютном малазийском рынке составляет эквивалент 150 долларов.