Представлен 100-дюймовый лазерный телевизор JMGO O3 Ultra 4K

Компания JMGO пополнила ассортимент лазерных телевизоров моделью O3 Ultra 4K, которая базируется на обновлённой трёхцветной лазерной системе MALC с лазером QuaLas32. Новинка также характеризуется флагманским процессором MT9681, драйвером DLPC8445 и DMD-чипом 472TP, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, точностью цветопередачи ΔE < 0,7, пиковой яркостью 4000 ISO и 3100 CVIA, поддержкой VRR до 240 Гц, воспроизведением 3D-видео, двухканальным объёмным звуком Dolby HiFi, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, сверхкоротким проекционным отношением 0,177:1, а также функциями автоматического выравнивания коррекцией трапецеидальных искажений и автофокусировкой. Цена телевизора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1560 долларов.