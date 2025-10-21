Представлен проектор Redmi Projector 4 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент домашних проекторов моделью Redmi Projector 4 Pro, которая может похвастаться разрешением Full HD. Новинка также характеризуется максимальной яркостью 600 CVIA люмен, герметичным оптическим модулем с коэффициентом проекции 1,25:1, возможностью проецировать картинку диагональю до 120 дюймов, сертификацией SGS Low Blue Light для снижения синего излучения в диапазоне 415–455 нм для защиты зрения, поддержкой MEMC для более плавного изображения во время динамичных сцен, лазерным сенсором ToF, камеры высокой чёткости и алгоритмов ИИ для бессенсорной автофокусировки, автоматической коррекции изображения, функцией обхода препятствий и интеллектуальным выравниванием проекции, процессором MediaTek MT9660, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, адаптером Wi-Fi, интерфейсами HDMI (ARC) и USB-A 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников и двумя 8-Вт динамиками с пассивной басовой платой для глубоких низких частот. Цена проектора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 210 долларов.

