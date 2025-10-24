Телевизор Xiaomi TV S Pro 98 Mini LED 2026 оценен в $2245

Компания Xiaomi объявила о выпуске флагманского телевизора TV S Pro 98 Mini LED 2026, который основан на 98-дюймовой панели QD-Mini LED с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется 3864 зонами локального затемнения, кадровой частотой 165 Гц или 330 Гц в игровом режиме, 94% охватом цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 5700 нит, поддержкой HDR10+, HLG, Dolby Vision, 4-ядерным процессором Cortex-A73 с графическим адаптером Mali-G52 (2EE) MC1, 4 ГБ оперативной и 64 флеш-памяти, акустикой формата 2.1.2 с двумя 15-Вт динамиками, 25-Вт сабвуфером и двумя 8-Вт высокочастотными динамиками с поддержкой Harman AudioEFX и Dolby Atmos, интерфейсами HDMI 2.1 (один с eARC) и USB, портом Ethernet, адаптером беспроводной связи Wi-Fi и фирменной прошивкой HyperOS 3. Цена телевизора на китайском рынке составляет 2245 долларов.

