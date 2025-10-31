98-дюймовый телевизор Redmi TV X 2026 появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу представленный недавно 98-дюймовый телевизор Redmi TV X 2026, который оценен в эквивалент 1070 долларов. Этот телевизор имеет в своем оснащении матрицы с технологией Mini LED с разрешением 4K и 880 зонами локального затемнения, пиковую яркость 1300 нит, динамическую контрастность 1200000:1, частоту обновления изображения 144 Гц или 288 Гц с разрешением 2560:1440 пикселей в игровом режиме, умный датчик освещённости для автоматической регулировки яркости и цветовой температуры, систему защиты зрения Xiaomi Qingshan Eye Protection, частоту затемнения 20 кГц и устранение эффекта мерцания, четырехъядерный процессор MediaTek MT9655 с графикой Mali-G52 MC1, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, операционную систему HyperOS 3, поддержку беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, три порта HDMI (два HDMI 2.1) и два интерфейса USB 3.0.