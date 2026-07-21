Представлен 120-Гц монитор ViewSonic VP2768A-2

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VP2768A-2, которая получила матрицу IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, временем отклика GtG 5 мс, яркостью 350 нит, статической контрастностью 1500:1, глубиной 8 бит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением настенными VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами USB-C (один поддерживает 90-Вт зарядку, а второй – 15 Вт), одним интерфейсом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.1, а также двумя разъемами USB-A 3.2 с поддержкой KVM. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 530 долларов.