Моноблок HP Star Studio Pro вышел в версии на Core Ultra 5 325

Компания HP объявила о выходе новой конфигурации моноблочного ПК Star Studio Pro, которая базируется на восьмиядерном процессоре Intel Core Ultra 5 325 с тактовой частотой до 4,5 ГГц и встроенным нейронным блоком с производительностью 47 TOPS в задачах искусственного интеллекта.

Новинка также получила 27-дюймовый экран с разрешением 2.5K, кадровой частотой 100 Гц, максимальной яркостью 350 нит и 100% покрытием цветовой гаммы sRGB, веб-камерой с разрешением 1080p, 32 ГБ ОЗУ стандарта DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, двумя 3-Вт динамиками, двумя интерфейсами USB-C с пропускной способностью до 20 Гбит/с, одним портом USB-A 10 Гбит/с, двумя разъемами USB-A 2.0, портом RJ45 и интерфейсом HDMI 2.0b. Цена новой версии на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1390 долларов.
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