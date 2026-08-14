ASUS стала лидером на рынке OLED-мониторов

По данным последнего исследования TrendForce, мировой рынок OLED-мониторов продолжил активно расти во втором квартале 2026 года. Увеличению поставок способствовали выход новых моделей, высокий спрос во время китайского фестиваля распродаж 618, а также дальнейшее распространение 27-дюймовых мониторов с разрешением QHD. Именно этот формат остаётся самым популярным сегментом рынка. Мировые поставки OLED-мониторов во втором квартале выросли на 26,1% по сравнению с предыдущим кварталом и сразу на 98% в годовом выражении, практически удвоившись относительно аналогичного периода прошлого года. Эти результаты демонстрируют, насколько быстро OLED-технология распространяется в игровых мониторах и премиальном сегменте.

Пятёрка крупнейших производителей OLED-мониторов по итогам второго квартала не изменилась. ASUS сохранила первое место с долей рынка 23,1%. Компания получила дополнительную поддержку благодаря распродаже 618 и высокому спросу со стороны китайских интернет-кафе. Samsung постепенно сокращает присутствие на китайском рынке, из-за чего компания не смогла в полной мере воспользоваться сезонным ростом спроса. В результате её доля заметно снизилась, однако Samsung всё ещё занимает второе место с показателем 13,1%. Теперь отрыв компании от MSI составляет всего 0,3 процентного пункта. MSI находится на 3-м месте с долей 12,8%, чему во многом способствовали активные акции во время китайского фестиваля и рост популярности.
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