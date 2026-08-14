ASUS стала лидером на рынке OLED-мониторов

Пятёрка крупнейших производителей OLED-мониторов по итогам второго квартала не изменилась. ASUS сохранила первое место с долей рынка 23,1%. Компания получила дополнительную поддержку благодаря распродаже 618 и высокому спросу со стороны китайских интернет-кафе. Samsung постепенно сокращает присутствие на китайском рынке, из-за чего компания не смогла в полной мере воспользоваться сезонным ростом спроса. В результате её доля заметно снизилась, однако Samsung всё ещё занимает второе место с показателем 13,1%. Теперь отрыв компании от MSI составляет всего 0,3 процентного пункта. MSI находится на 3-м месте с долей 12,8%, чему во многом способствовали активные акции во время китайского фестиваля и рост популярности.