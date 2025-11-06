GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD

Монитор поставляется в коробке с пластиковой ручкой удобной для транспортировки. Комплектом поставки предусмотрены: силовой кабель питания, USB-кабель, фиксатор для кабелей, HDMI и DisplayPort кабели, Краткое руководство пользователя и гарантийный талон.
Подставка монитора выполнена из стали, стильное и аккуратное исполнение. Cборка стойки и основания выполняется с помощью одного винта без применения инструментов, далее подставка в сборе фиксируется на посадочной площадке корпуса монитора.
На стойке можно установить пластиковый фиксатор для кабелей, позволяющий собрать интерфейсные и питающие кабели в общей пучок.
Конструктив стойки предусматривает возможность поворота дисплея в портретный режим.
Кроме того, возможно наклонить экран от/к пользователю в пределах 5…20 градусов. Дисплей можно отрегулировать по высоте по отношению к столешнице в пределах 180 мм. В штатном положении между монитором и поверхностью рабочего стола достаточно места для размещения саундбара.
Экран с полуматовым покрытием, не бликует, боковые рамки узкие. На нижней грани небольшой выступ по центру, здесь размещен светодиодный индикатор активности и логотип бренда. В углу располагается наклейка с логотипом NVIDIA G-SYNC.
В нижней части корпуса размещен 5-позиционный джойстик и пара механических кнопок, обеспечивающих взаимодействие с интерфейсом и быстрый доступ к ключевым функциям.
Задняя поверхность корпуса выполнена из пластика с шероховатым текстурным рисунком. Центральная часть утолщена, реализована 4-сторонняя схема отвода тепла, которая гарантирует стабильное функционирование при длительных сеансах работы.
Для подключения источника сигнала доступны два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4, типовой TRS разъем для подключения наушников/гарнитуры, а также порт USB Type-C (поддерживается быстрая зарядка внешних устройств мощностью до 18 Вт, технология PowerDelivery). Монитор оснащен встроенным скоростным USB-концентратором (три порта USB 3.2 Type-A), пользователям доступна фирменная функция KVM, позволяющая подключать к монитору портативные устройства (ноутбук, планшет, смартфон) и управлять ими средствами одного набора периферии (мышь, клавиатура).
Монитор GIGABYTE выполнен на базе современной 27-дюйм IPS-матрицы с технологией SuperSpeed. Среди особенностей следует отметить поддержку двух отдельных режимов в зависимости от выбранного экранного разрешения. Для режима 4К поддерживается частота обновления 160 Гц, а при уменьшении видимого изображения до размеров, характерных для 24 дюйм монитора с разрешением Full HD (стандартный формат для киберспортивных дисциплин), частота обновления экрана увеличивается до 320 Гц. Переключение проходит в одно касание, нажатием кнопки Tactical Switch.
Предусмотрена возможность выбора соотношения сторон – 16:9, 4:3, 5:4. Таким образом, в играх, требующих молниеносной реакции, не нужно отвлекаться на оценку всего происходящего на большом экране, быстро ориентироваться на отдельной местности или поле боя в целом, демонстрируя завидную скорость реакции.
Монитором GIGABYTE M27UP поддерживается функция адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC (вариант Compatible). Отдельно стоит отметить плавность воспроизведения картинки и отсутствие разрывов в кадре.
Точность цветопередачи в режиме HDR подтверждена Сертификатом VESA DisplayHDR400 и 95% охватом цветового пространства DCI-P3. Средствами фирменного режима AI Picture Mode реализована оптимизация контрастности, яркости и проработка деталей объектов в зависимости от характера отображаемого контента. Пользователям предлагаются шесть предварительно настроенных профилей: для игр FPS, игр MOBA, Фильмы, Гонки, игры RPG, а также режим чтения.
Для KVM доступен выбор варианта соединения: средствами USB Type-B или USB Type-C. Последний удобен для взаимодействия монитора с современными игровыми ноутбуками.
В играх можно включить Таймер игры, Счетчик кадров, активировать Перекрестие прицела (несколько вариантов оформления), а также выбрать месторасположение информационного блока на экране. Из дополнительных возможностей стоит отметить функции Tactical Switch, Night Vision и Flash Dimming.
Выполнив переход к расширенным настройкам, можно управлять VRR, AIM Stabilizer Sync, балансом черного (фирменный режим Black Equalizer 2.0), задействовать сверхвысокое разрешение и увеличить масштаб выделенного участка изображения на экране.
Предустановленные профили Графики: стандартный, приоритет игры FPS, игры MOBA, игры RPG, Racing (гоночные симуляторы), Фильмы, Чтение.
Совмещение/Наложение изображения от нескольких источников сигнала одновременно (функции PIP и PBP).