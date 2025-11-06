GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD

, эффективные алгоритмы устранения размытия изображения). Аппаратная поддержка режима G-SYNC (вариант Compatible) и синхронное взаимодействие с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 50 + DLSS 4 гарантируют плавное воспроизведение динамичных сцен в играх формата 4K без разрывов и артефактов. Комплектация Монитор поставляется в коробке с пластиковой ручкой удобной для транспортировки. Комплектом поставки предусмотрены: силовой кабель питания, USB-кабель, фиксатор для кабелей, HDMI и DisplayPort кабели, Краткое руководство пользователя и гарантийный талон. Подставка монитора выполнена из стали, стильное и аккуратное исполнение. Cборка стойки и основания выполняется с помощью одного винта без применения инструментов, далее подставка в сборе фиксируется на посадочной площадке корпуса монитора. На стойке можно установить пластиковый фиксатор для кабелей, позволяющий собрать интерфейсные и питающие кабели в общей пучок. Конструктив стойки предусматривает возможность поворота дисплея в портретный режим. Кроме того, возможно наклонить экран от/к пользователю в пределах 5…20 градусов. Дисплей можно отрегулировать по высоте по отношению к столешнице в пределах 180 мм. В штатном положении между монитором и поверхностью рабочего стола достаточно места для размещения саундбара. Внешний вид Монитор выпускается изготовителем в черном и белом вариантах исполнения, это позволяет создавать законченные смысловые композиции аппаратного обеспечения. Внешнее оформление сдержанное, отсутствует характерная для игровых моделей подсветка и вычурные элементы. Экран с полуматовым покрытием, не бликует, боковые рамки узкие. На нижней грани небольшой выступ по центру, здесь размещен светодиодный индикатор активности и логотип бренда. В углу располагается наклейка с логотипом NVIDIA G-SYNC. В нижней части корпуса размещен 5-позиционный джойстик и пара механических кнопок, обеспечивающих взаимодействие с интерфейсом и быстрый доступ к ключевым функциям. Задняя поверхность корпуса выполнена из пластика с шероховатым текстурным рисунком. Центральная часть утолщена, реализована 4-сторонняя схема отвода тепла, которая гарантирует стабильное функционирование при длительных сеансах работы. Для подключения источника сигнала доступны два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4, типовой TRS разъем для подключения наушников/гарнитуры, а также порт USB Type-C (поддерживается быстрая зарядка внешних устройств мощностью до 18 Вт, технология PowerDelivery). Монитор оснащен встроенным скоростным USB-концентратором (три порта USB 3.2 Type-A), пользователям доступна фирменная функция KVM, позволяющая подключать к монитору портативные устройства (ноутбук, планшет, смартфон) и управлять ими средствами одного набора периферии (мышь, клавиатура). Монитор GIGABYTE выполнен на базе современной 27-дюйм IPS-матрицы с технологией SuperSpeed. Среди особенностей следует отметить поддержку двух отдельных режимов в зависимости от выбранного экранного разрешения. Для режима 4К поддерживается частота обновления 160 Гц, а при уменьшении видимого изображения до размеров, характерных для 24 дюйм монитора с разрешением Full HD (стандартный формат для киберспортивных дисциплин), частота обновления экрана увеличивается до 320 Гц. Переключение проходит в одно касание, нажатием кнопки Tactical Switch. Предусмотрена возможность выбора соотношения сторон – 16:9, 4:3, 5:4. Таким образом, в играх, требующих молниеносной реакции, не нужно отвлекаться на оценку всего происходящего на большом экране, быстро ориентироваться на отдельной местности или поле боя в целом, демонстрируя завидную скорость реакции. Монитором GIGABYTE M27UP поддерживается функция адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC (вариант Compatible). Отдельно стоит отметить плавность воспроизведения картинки и отсутствие разрывов в кадре. Точность цветопередачи в режиме HDR подтверждена Сертификатом VESA DisplayHDR400 и 95% охватом цветового пространства DCI-P3. Средствами фирменного режима AI Picture Mode реализована оптимизация контрастности, яркости и проработка деталей объектов в зависимости от характера отображаемого контента. Пользователям предлагаются шесть предварительно настроенных профилей: для игр FPS, игр MOBA, Фильмы, Гонки, игры RPG, а также режим чтения. Настройка Применяется традиционное для мониторов GIGABYTE меню из четырех пунктов. С помощью меню осуществляется быстрый доступ к функции KVM и Игровому ассистенту, а также переход к расширенным настройкам различных параметров монитора. Для KVM доступен выбор варианта соединения: средствами USB Type-B или USB Type-C. Последний удобен для взаимодействия монитора с современными игровыми ноутбуками. В играх можно включить Таймер игры, Счетчик кадров, активировать Перекрестие прицела (несколько вариантов оформления), а также выбрать месторасположение информационного блока на экране. Из дополнительных возможностей стоит отметить функции Tactical Switch, Night Vision и Flash Dimming. Выполнив переход к расширенным настройкам, можно управлять VRR, AIM Stabilizer Sync, балансом черного (фирменный режим Black Equalizer 2.0), задействовать сверхвысокое разрешение и увеличить масштаб выделенного участка изображения на экране. Предустановленные профили Графики: стандартный, приоритет игры FPS, игры MOBA, игры RPG, Racing (гоночные симуляторы), Фильмы, Чтение. Совмещение/Наложение изображения от нескольких источников сигнала одновременно (функции PIP и PBP). Тесты С помощью калибратора мы протестировали матрицу монитора в трех режимах: стандартный, RPG и гамма sRGB. Усредненное значение пиковой яркости составило 436 кд/м2. Задняя подсветка матрицы равномерная, без засветов по периметру. Измеренный охват цветового пространства sRGB – 100%, Adobe RGB – 83%. Стандартный Игры RPG Гамма sRGB Программное обеспечение Программное обеспечение из комплекта поставки оценивалось на примере фирменного пакета приложений GIGABYTE Control Center, который предоставляет возможность управлять всеми параметрами монитора в среде ОС Windows. Итоги GIGABYTE M27UP – качественный игровой монитор для поклонников киберспорта и энтузиастов создания/обработки цифрового медиаконтента любого уровня сложности. В зависимости от выбранного разрешения (переключается в одно касание фирменной кнопкой Tactical Switch), получаем высокую скорость обратной связи и необходимую точность в динамичных шутерах, контроль ситуации в играх (например, МОВА и ряд других), а также шикарное качество картинки в современных остросюжетных играх категории ААА. Строгий дизайн, эргономичная подставка, функция KVM, набор актуальных видеоинтерфейсов и портов (в частности, скоростной порт USB Type-C), качественная заводская калибровка матрицы, высокая частота обновления и функция адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC. На наш взгляд, продукт GIGABYTE заслуживает самого пристального внимания со стороны владельцев ПК, ноутбуков и игровых консолей, которые еще не определились с выбором современного высококлассного монитора для работы и развлечений.

